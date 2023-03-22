В Нижнем Тагиле выставили на продажу объект культурного наследия — дом купца Комиссарова

Дом купца Комиссарова, находящийся по адресу проспект Ленина, 13, был выставлен на продажу на Avito. На площадке размещено два объявления, в которых указаны разные цены на здание.

Двухэтажный каменный дом был построен в середине XIX века, на первом этаже находился мануфактурный магазин, который торговал тканями. Строение, согласно постановлению правительства Свердловской области № 859-ПП от 28.12.2001, имеет статус объекта культурного наследия.

Часть здания накануне была выставлена на продажу за 27,5 млн рублей за 638 квадратных метров. Никаких подробностей и деталей в описании к лоту не указано.

Второе объявление предлагает купить уже 520 квадратных метров здания за 17 млн рублей.