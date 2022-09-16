В Нижнем Тагиле выставили на продажу Центральный рынок за 340 млн рублей

В Нижнем Тагиле выставлен на продажу Центральный рынок, построенный в 1962 году. Торговый комплекс на Газетной, 97а площадью 7 тысяч кв. метров продаётся за 340 млн рублей.

Объявление о продаже было опубликовано на Avito 8 сентября. В нём указано, что двухэтажная постройка с 2014 по 2020 год прошла реконструкцию и в настоящее время является современным торговым комплексом, расположенным в историческом центре города, с посещаемостью в 5–6 тысяч человек в день.

«Здание ТК окружает благоустроенная территория с удобной парковкой на 70 машиномест. Отличная транспортная доступность до остановки общественного транспорта в разные районы города. Развитая инфраструктура — плотная застройка жилыми домами, школы, детские сады, многофункциональные комплексы. Трафик ТК — от 5000 до 6000 человек ежедневно», — говорится в объявлении.

В настоящее время арендаторами площадей в торговом комплексе являются мебельный магазин и «Секонд-хенд», «Магнит», «Магнит косметик», «Фикс прайс», «Сима-Лэнд», пекарня «Любимая», кафе «Гранат», «Эко-рынок», продуктовый магазин «ПолюсТорг», «Табакерка», магазин упаковочных материалов «Леопак», салоны сотовой связи «МТС» и «Интерфейс».