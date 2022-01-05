В Нижнем Тагиле вырастут тарифы за мусор с июля 2022 года

В Свердловской области в июле 2022 года вырастут тарифы на мусор. Это следует из постановлений Региональной энергетической комиссии.

В Нижнем Тагиле, Серове, Североуральске, Краснотурьинске будет самое существенное повышение тарифов. Для компании «Рифей», которая обслуживает северную часть региона, тариф за кубометр подняли до 762,44 рубля (сейчас тариф составляет 743,84 рубля). Таким образом, ежемесячная плата для жителей многоквартирных домов с июля составит 128,85 рубля с человека, для жителей частного сектора — 144,8 рубля с человека.

В Восточной зоне, которую обслуживает ЕМУП «Спецавтобаза», тариф тоже проиндексировали. С июля 2022 года для жителей многоквартирных домов в Екатеринбурге плата в месяц составит 129,65 рубля с человека, индивидуальных домов — 158,87 рубля. Для жителей многоквартирных домов в остальных муниципальных образованиях Восточной зоны Свердловской области (в их числе Каменск-Уральский, Асбест, Сухой Лог, Тавда) ежемесячный платёж будет равняться 102,87 рубля с человека, для жителей частного сектора в остальных муниципальных образованиях Восточной зоны региона — 115,65 рубля с человека.

В Западной зоне, обслуживанием которой занимается компания ТБО «Экосервис», тоже будет повышение тарифов с июля. В Первоуральске, Нижних Сергах, Ачите, Красноуфимске и других муниципалитетах этой части региона жители многоквартирников будут платить по 97,59 рубля с человека в месяц, жители частного сектора — по 109,72 рубля с человека в месяц.