В Нижнем Тагиле выпустили альбом-каталог об известной семье ювелиров

В Нижнетагильском музее изобразительных искусств сегодня, 17 декабря, в 17:00 пройдёт презентация (12+) альбома-каталога о тагильских художниках-ювелирах отце и сыне Юрии и Сергее Маточкиных. Издание входит в серию «Ювелиры Нижнего Тагила», оно подготовлено на средства Министерства инвестиций и развития Свердловской области и администрации города.

Юрий Маточкин — художник-камнерез и ювелир Нижнего Тагила, с 1969 по 1979 год преподавал в Уральском училище прикладного искусства. Главная отличительная черта творчества Юрия Маточкина — это работа с уральским камнем, он часто использует необработанный камень, выбирая для своих изделий щетки минералов или отдельные кристаллы, дополняет их цветами, вырезанными из поделочного цветного камня. Юрий Павлович воспитал немало учеников, талантливых ювелиров. Но самым важным учеником стал его сын — Сергей Юрьевич Маточкин, отмечают в музее искусств.

Юрий и Сергей Маточкины активно экспонируют свои ювелирные изделия на выставках. Художники являются обладателями многих наград и премий: Всероссийского конкурса авторского ювелирного и камнерезного искусства в Калининграде, городского конкурса имени Худояровых на звание «Мастер года». В 2014 году отцу и сыну Маточкиным была вручена почётная награда Мемориального фонда Карла Фаберже — Малый орден Михаила Евлампиевича Перхина за вклад в развитие российского ювелирного искусства. Это высокое признание мастеров по ювелирному цеху.

В каталоге о творчестве тагильских ювелиров представлены произведения из коллекции Нижнетагильского музея изобразительных искусств и собрания художников. Автором вступительной статьи к альбому стала директор музея изобразительных искусств Марина Агеева. Тагильские читатели смогут познакомиться с изданием в библиотеках города и библиотеке НТМИИ.