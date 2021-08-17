В Нижнем Тагиле выпускник детского дома перевёл все свои накопления мошеннику

В Нижнем Тагиле 19-летний выпускник детского дома перевёл более 270 тысяч рублей мошеннику из Архангельской области. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Архангельской области.

27-летний житель Котласа в феврале 2019 года, используя несколько аккаунтов в соцсетях под вымышленными именами, вошёл в доверие молодого тагильчанина. Мужчина пообещал сироте помочь сделать выгодную ставку на спорт в букмекерской компании. Таким способом злоумышленник выманил 271 тысячу рублей. Эти деньги тагильчанин получил в виде социальных выплат по потере кормильца и стипендии.

Житель Котласа обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое в крупном размере). Уголовное дело направлено в суд. Вопрос о возмещении ущерба будет решён потерпевшим в порядке гражданского судопроизводства.