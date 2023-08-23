В Нижнем Тагиле вынесли приговор сообщнику мошенников, который обкрадывал пенсионеров   

Сегодня Ленинским районным судом Нижнего Тагила вынесен приговор в отношении 22-летнего местного жителя, который в составе организованной группы обманывал пожилых граждан и похищал у них деньги.

В суде было установлено, что в начале января 2023 года молодой человек на территории Ленинского района с помощью мессенджера Telegram совершил несколько умышленных корыстных преступлений, связанных с хищением путём обмана денежных средств, принадлежащих социально незащищённым слоям населения — престарелым гражданам, по двум эпизодам — в крупном размере.

Суд признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159 (мошенничество) и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 5,5 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима. После оглашения приговора подсудимый был взят под стражу в зале суда.

Также суд полностью удовлетворил исковые требования прокурора в интересах потерпевших в сумме 515 тысяч рублей. В настоящее время приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.