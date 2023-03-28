В Нижнем Тагиле вынесли приговор рецидивисту, отобравшему у подростка 300 рублей

Дзержинский районный суд Нижнего Тагила вынес обвинительный приговор ранее неоднократно судимому тагильчанину, который под угрозой физической расправы заставил ребёнка перевести 300 рублей на его банковскую карту. Как сообщили АН «Между строк» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, инцидент произошёл 17 декабря 2021 года.

В тот день обвиняемый распивал алкоголь у своего знакомого. Там же в квартире находился несовершеннолетний сын собутыльника. Дождавшись, когда отец мальчика уснёт, злоумышленник, находясь наедине с ребёнком, замахнулся на него бутылкой из-под водки и потребовал перевести с банковской карты отца 300 рублей. Испугавшись, подросток выполнил условия дебошира. Убедившись, что ему поступили деньги, мужчина ушёл из квартиры.

Обвиняемый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, с применением предмета, используемого в качестве оружия). Учитывая личность осуждённого, суд назначил мужчине наказание в виде трёх лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

«Кроме того, судом был удовлетворён иск прокурора в интересах малолетнего потерпевшего, с обвиняемого в счёт возмещения морального вреда в пользу ребёнка взыскана денежная компенсация в размере 10 тысяч рублей», — отметили в прокуратуре.

Приговор не вступил в законную силу.