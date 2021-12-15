В Нижнем Тагиле вынесли приговор предпринимателю, который выращивал на своей даче марихуану

Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор в отношении 40-летнего местного жителя, который выращивал коноплю на своём садовом участке.

Напомним, сотрудники группы по контролю за оборотом наркотиков при проверке имеющейся оперативной информации организовали наблюдение за жителем Ленинского района. В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проводимых совместно с бойцами ОМОН Росгвардии, подозреваемый был задержан около своего участка в коллективном саду в районе посёлка Евстюниха.

«При осмотре территории участка в теплице наряду с посадками овощных культур оперативники обнаружили невероятного размера куст с характерными листьями и запахом. Владелец участка, работающий директором строительной фирмы, рассказал оперативникам свою версию появления наркосодержащего растения. По его словам, по весне при подготовке к посадкам в теплицу завезли землю, в которой и вырос необычный куст. Распознав растение как запрещённое, мужчина не стал его ликвидировать, а воспользовался им для личного употребления», — рассказали в полиции.

Против мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ «Хранение наркотических средств в крупном размере».

Суд признал тагильчанина виновным и назначил ему наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.