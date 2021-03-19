В Нижнем Тагиле вынесли приговор мужчине за оскорбление полицейских

Суд Дзержинского района Нижнего Тагила признал виновным местного жителя в семи эпизодах по статье УК РФ «Оскорбление представителя власти» .

Как рассказали АН «Между строк» в районной прокуратуре, 9 мая 2020 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения воспрепятствовал законным действиям полицейских во время задержания и публично, в присутствии других граждан, оскорбил одного из сотрудником. Затем, 15 мая 2020 года, мужчина оскорбил ещё двух сотрудников полиции, пока его везли в отдел для составления протокола за появление в общественном месте в состоянии опьянения. После этого, 23 мая 2020 года, в отделе полиции №17, подсудимый не исполнял требования дежурного части по соблюдению правил в камере и оскорбил четверых сотрудников полиции.

Суд назначил мужчине наказание в виде исправительных работ сроком на 1 год, с удержанием 5% заработка в доход государства. В судебном заседании подсудимый признал свою вину. Приговор суда в законную силу не вступил.