В Нижнем Тагиле вынесли приговор мужчине, укравшему сотовый телефон

В октябре 2023 года житель Нижнего Тагила распивал с соседом алкоголь в его квартире. В какой-то момент он заметил у ещё одной гостьи мобильный телефон и задумал его украсть. Дождавшись, когда женщина выйдет на лестничную площадку, злоумышленник последовал за ней и выхватил гаджет из кармана куртки потерпевшей. После этого мужчина быстро скрылся в неизвестном направлении, рассказали АН «Между строк» в прокуратуре Дзержинского района.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабёж, то есть открытое хищение чужого имущества). Подсудимый вину в совершении преступления признал в полном объёме.

Суд назначил ему наказание в виде исправительных работ на срок 6 месяцев, с удержанием в доход государства 5% из заработной платы ежемесячно.

Приговор вступил в законную силу.