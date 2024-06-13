В Нижнем Тагиле вынесли приговор мужчине, убившего знакомого штык-ножом

Пригородный районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 44-летнего жителя села Покровское. По версии следствия, 18 марта 2023 года, вернувшись с рыбалки, мужчина с другом продолжили употреблять спиртное уже дома. Через некоторое время на телефон друга позвонил их общий знакомый. Поговорив, гость передал трубку хозяину дома. В ходе разговора между мужчиной и звонившим произошёл словесный конфликт, они начали оскорблять друг друга, высказывая угрозы. Вскоре после телефонного разговора звонивший, который также находился в состоянии алкогольного опьянения, подъехал к дому товарищей. Мужчина взял с кухни свой армейский штык-нож и вышел на улицу, чтобы встретить незваного гостя. Подойдя, нападавший ударил знакомого штык-ножом в грудь, ранение оказалось смертельным. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

«В ходе судебного заседания мужчина вину в совершении преступления не признал, указав, что не хотел убивать знакомого, а ударил его штык-ножом, так как побоялся, что приехавший нападёт на него, поэтому решил “начать обороняться”», — отметили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Пригородный районный суд назначил виновному наказание в виде 8 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.