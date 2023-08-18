В Нижнем Тагиле вынесли приговор мужчине, который во время попойки насмерть забил кулаками свою сожительницу

В следственном отделе по Ленинскому району города Нижний Тагил СУ СК России по Свердловской области расследовалось уголовное дело в отношении 48-летнего ранее судимого местного жителя, который обвинялся по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По версии следствия, 10 октября 2022 года между ранее знакомыми мужчиной и женщиной, распивавших спиртные напитки в квартире дома на улице Красноармейской, произошла ссора. В ходе разборок подсудимый сильно избил собутыльницу, отчего пострадавшая скончалась в этот же день.

В ходе предварительного следствия сотрудниками СК был проведён осмотр места происшествия, допрошен ряд свидетелей и проведены необходимые экспертизы, в том числе судебная психиатрическая экспертиза в отношении фигуранта, которая показала, что он вменяем и отдавал себе отчёт в совершаемых действиях. Свою вину обвиняемый признал частично. Следствию СКР удалось собрать достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело с обвинительным заключением было направлено в суд для рассмотрения.

«Ранее неоднократно судимый фигурант под бременем неопровержимых улик не стал отрицать своей причастности к особо тяжкому преступлению, написал явку с повинной. Согласно полученным сведениям, причиной конфликта между обвиняемым и его знакомой послужила внезапно возникшая личная неприязнь из-за нанесённого мужчине словесного оскорбления. Собранные по данному факту материалы сыщики уголовного розыска полиции передали нашим коллегам из Следственного комитета, которые и довели дело до логического завершения», — отметил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Приговор вступил в законную силу.