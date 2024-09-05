В Нижнем Тагиле вынесли приговор мужчине, который насмерть забил поленом любовника своей сожительницы

В Пригородном суде вынесли приговор мужчине по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Трагедия произошла в марте этого года в деревне Беляковка около села Петрокаменского под Нижним Тагилом. По информации пресс-службы суда, сожительница подсудимого ушла в гости распивать алкогольные напитки с соседом. Мужчина, сам также находившийся в состоянии алкогольного опьянения, пришёл забрать свою даму и обнаружил её спящей в кровати с соседом. На почве ревности мужчина взял полено и нанёс соседу не менее семи ударов по голове и рукам, в результате чего тот получил закрытую черепно-мозговую травму, осложнившуюся отёком головного мозга. Потерпевший скончался на месте до приезда медиков.

Мужчина свою вину полностью признал и раскаивается в содеянном. 3 сентября суд приговорил обвиняемого к 8 годам и 1 одному месяцу тюремного заключения.