В Нижнем Тагиле вынесли приговор лжеполицейским, которые избили и ограбили заложника

Дзержинским районным судом Нижнего Тагила вынесен обвинительный приговор в отношении двух ранее судимых местных жителей.

По версии следствия, в июне 2022 года, представившись сотрудниками полиции, они привели знакомого им мужчину в квартиру одного из домов в Дзержинском районе, где, нанося резиновой дубинкой телесные повреждения, забрали у потерпевшего сотовый телефон. Сбежать от лжеполицейских заложнику удалось через окно, когда злоумышленники уснули. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой).

Суд назначил каждому наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием в колонии строгого режима. Подсудимые вину в совершении преступления не признали, сообщили АН «Между строк» в прокуратуре Дзержинского района Нижнего Тагила.