В Нижнем Тагиле вынесли приговор киллеру, убившему криминального авторитета Малыша в 1994 году 

Накануне, 19 августа, Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор Игорю Лобанову, признав его виновным в двух заказных убийствах, совершённых 30 лет назад. Как сообщает пресс-служба суда, осуждённый пытался избежать уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности, но не смог.

«Приговором суда Игорь Лобанов осуждён за совершение двух умышленных убийств по предварительному сговору группой лиц, одно из которых совершено способом, опасным для жизни многих людей. Его действия квалифицированы судом по пп. “д”, “н” ст. 102, п. “н” ст. 102 УК РСФСР, по совокупности преступлений Игорю Лобанову назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет 8 месяцев с отбыванием в исправительной колонии», — сообщают в суде.

На стадии предварительного расследования мужчина заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, активно способствовал раскрытию и расследованию преступлений и изобличению иных участников преступления, что было учтено судом при назначении наказания. Также суд принял во внимание иные смягчающие наказание обстоятельства.

При этом суд не усмотрел оснований для удовлетворения ходатайства подсудимого и его защитника об освобождении Игоря Лобанова от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности.

Также по уголовному делу удовлетворён гражданский иск о компенсации морального вреда. Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.

Напомним, 20 марта 1994 года обвиняемый и его подельник на территории автозаправочной станции неподалёку от таксопарка из автоматов Калашникова расстреляли автомобиль криминального авторитета Владимира Малыгина (Малыша). СМИ ранее писали, что Малыша «завалили» бывшие участники его же банды, которые перешли к другому преступному авторитету — Андрею Селезнёву (Селя), дело которого также рассматривается в Тагилстроевском суде. По версии СК, обвиняемый принял участие ещё в одном убийстве в октябре 1995 года. Жертвой киллера стал авторитет Юрий Смирнов (Букараня).