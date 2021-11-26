В Нижнем Тагиле вынесли приговор банде, которая под видом соцработников грабила пенсионеров

Ленинский райсуд Нижнего Тагила вынес приговор троим гражданам, которые под видом соцработников грабили пенсионеров. В зависимости от роли и степени участия в деле они признаны виновными в совершении преступлений по ч. 3, 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершённая в крупном размере группой лиц по предварительному сговору, а также организованной группой, с незаконным проникновением в жилище и причинением значительного ущерба гражданину). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Группа состояла из несудимой 27-летней девушки и двух мужчин 31 и 32 лет, ранее судимых за имущественные преступления. Всего на их счету 28 преступных эпизодов, совершённых на территории Нижнего Тагила, Верхней Салды, Верхней Туры и Кушвы. Общий ущерб, причинённый потерпевшим, составил свыше 2,5 млн рублей.

Оперативные мероприятия проводили сотрудники уголовного розыска ОП № 16 совместно с коллегами из МУ МВД «Нижнетагильское».

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые граждане были задержаны. Следователями полиции Нижнего Тагила было установлено, что преступная группа действовала с октября 2019 по июль 2020 года, доказана их причастность к 28 преступным эпизодам», — рассказали в пресс-группе тагильской полиции.

Ленинский райсуд назначил членам банды наказание в зависимости от роли и участия от 5 до 7 лет лишения свободы. Двое злоумышленников будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима, один осуждённый — в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.