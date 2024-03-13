В Нижнем Тагиле вынесен приговор по уголовному делу о незаконном обороте немаркированных табачных изделий

Дзержинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор по уголовному делу в отношении 58-летнего местного жителя, который обвинялся по ч. 5 ст. 171.1 УК РФ (приобретение, хранение в целях сбыта и продажа немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, в крупном размере).

Следствием установлено, что в период до 30 апреля 2023 года осуждённый с целью извлечения дохода от последующей незаконной реализации приобрёл 2414 пачек немаркированной табачной продукции на общую сумму свыше 287 тысяч рублей. Сигареты он хранил в помещении магазина «Продукты», расположенного на территории Дзержинского района, и осуществлял их продажу.

В судебном заседании мужчина вину в совершении указанного преступления признал, пояснив, что раскаялся в содеянном. Табачная продукция конфискована сотрудниками правоохранительных органов и подлежит уничтожению. В итоге суд назначил предпринимателю наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.