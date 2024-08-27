В Нижнем Тагиле вынесен приговор фальшивомонетчикам из Самары

Сегодня, 27 августа, Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор фальшивомонетчикам из Самары. Как сообщает ИА «Все новости», мужчины сбывали поддельные пятитысячные купюры в небольших магазинчиках и на рынках в разных регионах России.

Два жителя Самары 35 и 39 лет поехали в сторону Нижнего Тагила и прихватили с собой 1,2 млн поддельных рублей. Установить происхождение банкнот силовики не смогли. Изначально за фальшивки мужчины хотели приобрести автомобиль, но в итоге совершали небольшие покупки в маленьких магазинах, табачных ларьках и на рынках.

В Кировской области и Пермском крае они успели потратить 15 тысяч рублей. Поддельные деньги выявили, когда продавцы торговых точек стали расплачиваться ими в сетевых магазинах. Самарцами заинтересовались сотрудники управления экономической безопасности, отследили их передвижения и передали информацию в полицию Нижнего Тагила. В июле прошлого года фальшивомонетчиков задержали на территории Ленинского района. Их взяли под стражу и возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 186 УК РФ (хранение, перевозка и сбыт поддельных купюр). Прокуратура утвердила обвинительное заключение и передала дело в суд.

«Сегодня провозглашена вводная и резолютивная часть обвинительного приговора. Суд признал двух жителей Самары виновными в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 186 УК, и назначил наказание в виде трёх лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима каждому из подсудимых», — рассказал ИА «Все новости» старший помощник прокурора Ленинского района Антон Сасько.

Из зала суда мужчин вывели под конвоем. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован. 242 поддельные купюры, изъятые следствием, будут храниться в томах уголовного дела как вещдоки.