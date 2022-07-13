Общество

В Нижнем Тагиле вынесен приговор фальшивомонетчикам

13.07.2022 12:48
В Нижнем Тагиле вынесен приговор фальшивомонетчикам

Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор двум местным жителям за сбыт поддельных денежных купюр. Как рассказали прокуратуре Ленинского района Нижнего Тагила, один из злоумышленников, 31-летний мужчина, купил 20 поддельных пятитысячных банкнот в интернете, а его 35-летняя подельница должна была сбывать их, покупая спиртное на сумму 300-400 рублей. Выпивку они употребляли вместе, после чего делили похищенные деньги.

Злоумышленники действовали по этому сценарию с 4 по 30 января 2021 года и успели сбыть 13 поддельных купюр. Их задержали 30 января в магазине на улице Октябрьской революции, когда кассир торговой точки выявила подделку, нажала тревожную кнопку и заблокировала выход. В момент задержания полицейские обнаружили у злоумышленников ещё две поддельных купюры.

Злоумышленники действовали по этому сценарию с 4 по 30 января 2021 года и успели сбыть 13 поддельных купюр. Их задержали 30 января в магазине на улице Октябрьской революции, когда кассир торговой точки выявила подделку, нажала тревожную кнопку и заблокировала выход. Задержанием занимались сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции городского управления МВД. В момент задержания полицейские обнаружили у злоумышленницы ещё одну поддельную купюру. Расследованием дела занимались сотрудники следственного управления МУ МВД России «Нижнетагильское».

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