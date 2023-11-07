В Нижнем Тагиле выезд на встречку спровоцировал тройное ДТП, в котором пострадал ребёнок

В Нижнем Тагиле на Черноисточинском шоссе произошло ДТП с участием трёх автомобилей, в результате которого пострадали три человека. В отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила уточнили, что авария произошла 4 ноября около 20:00, когда 37-летний водитель автомобиля Subaru Forester двигался по дублёру Черноисточинского шоссе в сторону Октябрьского проспекта. У дома № 7/2 он неожиданно выехал на встречную полосу движения и лоб в лоб врезался в автомобиль Geely MK, за рулём которого находилась 29-летняя женщина. От удара Subaru отбрасывает в сторону, вследствие чего происходит столкновение с третьим автомобилем — Hyundai Solaris под управлением 31-летней женщины.

В результате ДТП травмировались три человека, в том числе 10-летний пассажир Subaru. Мальчик отделался ушибом руки. В ГИБДД уточнили, что за рулём находился его отец. Кроме ребёнка, ушибы различной степени тяжести получили женщины-водители Geely и Hyundai. От госпитализации они отказались. Сотрудники ГИБДД продолжают выяснять обстоятельства аварии.