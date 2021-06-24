В Нижнем Тагиле выбрали подрядчика на поставку досмотровых установок для автовокзала

В Нижнем Тагиле завершился конкурс на поставку приборов радиационного неразрушающего контроля и аппаратуры для физического или химического анализа для городского автовокзала, пишет TagilCity.

На конкурс заявлялось две фирмы, в итоге подрядчик — ООО «АТБ», выигравшее конкурс на обеспечение безопасности автовокзала, — снизил цену контракта на 500 тысяч рублей, с 4,9 млн рублей до 4,4 млн рублей.

Конкурс на поставку систем и средств досмотра на автовокзал Нижнего Тагила объявило Свердловское объединение пассажирского транспорта. Ранее глава учреждения Алексей Жиров сообщал о выделении областным Минтрансом 29,6 миллиона рублей на безопасность городского автовокзала.