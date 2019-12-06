В Нижнем Тагиле выбрали мистера и мисс Дивизиона «Урал» ЕВРАЗа 

В Нижнем Тагиле в конкурсе мистер и мисс Дивизиона «Урал» ЕВРАЗа победили слесарь-ремонтник доменного цеха Антон Евлюхин и лаборант химического анализа ТЭЦ ЕВРАЗ НТМК Наиля Асхарова. Они стали лучшими среди 60 сотрудников Нижнетагильского металлургического и Качканарского горно-обогатительного комбинатов.

Антон Евлюхин работает на ЕВРАЗ НТМК шесть лет, он занимается ремонтом доменных печей и участвует в проекте повышения эффективности работы цеха. Ранее он увлекался народными танцами и музыкой. Это и пригодилось ему на конкурсе, Антон сыграл на фортепиано и спел песню о родителях.

Лаборант химического цеха теплоэлектроцентрали ЕВРАЗ НТМК Наиля Асхарова — сотрудник молодой, на предприятии всего четыре месяца. Она следит за качеством воды, которая в дальнейшем отправляется потребителям. На конкурсе Наиля в танце показала один день из жизни теплоэлектроцентрали ЕВРАЗ НТМК и читала рэп собственного сочинения.

«Конкурс длился чуть больше месяца. Отборочный этап состоял из спортивных и творческих туров. В финал прошло 16 сотрудников ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОКа. Конкурсанты пели, играли на музыкальных инструментах, танцевали. Машинист аспирационных установок конвертерного цеха Ирина Масленникова перевоплотилась в императрицу, огнеупорщик коксохимического производства Никита Самбурских стал героем компьютерной игры, работница ЕВРАЗ КГОКа Анастасия Шерышова исполнила танец с иллюминацией», — отметили в пресс-службе компании.

По итогам конкурса звания вице-мистера и вице-мисс ЕВРАЗа получили контролёр чёрных металлов отдела внешней приёмки ЕВРАЗ НТМК Дарья Голуб и машинист паровых турбин ТЭЦ Степан Зайков. Приз зрительских симпатий у сотрудницы МАДОУ «Радость» Александры Зудовой и огнеупорщика коксохимпроизводства Никиты Самбурских. В конкурсе фотосессий победили машинист конвейера цеха агломерации ЕВРАЗ КГОКа Анастасия Шерышова и менеджер БСЕ Антон Браслевич.