В Нижнем Тагиле выбрали девиз Дня города-2018

Тагильчане выбрали девиз Дня города в 2018 году. Им стал слоган: «Нижний Тагил – гордость Урала, сила России!». Девиз был выбран в ходе интерактивного голосования, организованном на официальном сайте города. За него проголосовали более 50% тагильчан, принявших участие в опросе. При этом в пресс-службе мэрии АН «Между строк» сообщили, что демидовский лозунг «Не словами, а делами» также будет активно использоваться при проведении различных акций и мероприятий в этом году.

Культурную программу Дня города чиновники обещают сделать насыщенной и интересной как для тагильчан, так и для гостей города. В Тагиле пройдут около 20 спортивных мероприятий, а также фестивали – рыжих, короткометражных фильмов и еды на Лисьей горе. Полная программа станет известна позже.

Напомним, празднование 295-летия второго по величине муниципалитета в Свердловской области проходило 12-13 августа 2017 года под девизом «Чистый город начинается с тебя». В 2016 году лозунг был таким же, что и в 2015 году – «Гордимся прошлым, ценим настоящее, верим в будущее». Впервые День города праздновался в Нижнем Тагиле в 1976 году. Тогда девизом стал слоган «Расти, хорошей, наш город рабочий».