В Нижнем Тагиле выбежавшая на дорогу женщина угодила под колёса Lada (ВИДЕО)

Накануне, 1 сентября, в районе 17:00 на Северном шоссе Lada XRAY сбила женщину-пешехода. Момент ДТП попал в объектив авторегистатора.

На видеозаписи, опубликованной в паблике «Инцидент Нижний Тагил», видно, как женщина стоит на остановке общественного транспорта, а потом резко решает перейти дорогу с плотным автомобильным трафиком и в крайней правой полосе её сбивает автомобиль. От удара она отлетает на обочину.

Как рассказали АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, за рулём отечественной легковушки находилась 42-летняя женщина. На момент аварии она была трезва. 43-летняя женщина-пешеход с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом седалищной кости была госпитализирована в ЦГБ № 2.

Сотрудниками ДПС в отношении пострадавшей вынесено определение о возбуждении административного производства по ч. 1 ст. 12.29 КоАП за нарушение правил дорожного движения.