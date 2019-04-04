В Нижнем Тагиле вводятся весенние ограничения на проезд большегрузов

В Нижнем Тагиле с 14 апреля начнёт действовать временное ограничение или прекращение движения транспортных средств по автомобильным дорогам местного значения. Соответствующее постановление появилось на официальном сайте города.

Согласно документу, передвижение автотранспортных средств с допустимой осевой нагрузкой 12 тонн по улицам города будет ограничено на 40 дней и продлится до 23 мая. До 14 апреля специалисты МБУ «Сигнал-3» должны установить дорожные знаки в соответствии с утверждённой временной схемой организации дорожного движения.

Кроме того, в постановлении указано, что с 24 мая по 31 августа 2019 года могут действовать ограничения для проезда тяжеловесных транспортных средств в том случае, если значения дневной температуры воздуха превысят 32 °C.

Как уточнили в мэрии, временное ограничение в весенний период не будет распространяться на международные перевозки грузов, пассажирские автобусы, на перевозки пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов, топлива.

Отметим, что подобные меры принимаются с целью обеспечения сохранности дорожного покрытия в период неблагоприятных климатических условий. Муниципалитеты руководствуются ст. 30 ФЗ № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также постановлением правительства Свердловской области № 269-ПП «Об утверждении порядка осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального и местного значения на территории Свердловской области».