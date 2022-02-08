В Нижнем Тагиле все суды закрыли для посещения из-за коронавируса

В Нижнем Тагиле с 8 февраля все суды закрываются для посетителей из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. На заседаниях будут присутствовать только участники процесса, документы нужно отправлять через сайт или Почтой России. Представителей СМИ будут пускать на заседания только по предварительному согласованию, сообщает ИА «Все новости».

«Вход разрешён только лицам, являющимся участниками судебных процессов, по повесткам либо спискам. Использование средств защиты органов дыхания обязательно. Личный приём граждан, а также подача документов в суд путём личного обращения временно приостановлены», — говорится на сайтах судов.

Информацию ИА «Все новости» подтвердили в Ленинском, Тагилстроевском, Дзержинском и Пригородном райсудах. Там отметили, что ограничения будут действовать с 8 февраля до особого распоряжения Судебного департамента при Верховном суде России.