В Нижнем Тагиле все отремонтированные в рамках нацпроекта БКАД улицы планируется сдать до конца недели

Все улицы, которые ремонтировались в 2019 году в Нижнем Тагиле в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», планируется сдать до конца рабочей недели. Об этом сегодня на встрече с директорами местных предприятий в администрации города сообщил мэр Владислав Пинаев. Сегодня, 9 октября, будут приниматься в эксплуатацию улицы Кулибина и Крымская, за ремонт которых отвечает «Тагилдорстрой», и проспект Вагоностроителей (ответственность несёт «УБТ-Сервис»). Также на этой неделе дорожники должны сдать улицу Металлургов, где ранее «Уралстроймонтаж» допустил большое количество ошибок, чем поставил под угрозу срыва реализацию нацпроекта.

Отметим, «Уралстроймонтажу» также не удалось сдать с первого раза улицу Крымскую. УСМ изначально серьёзно отставал от графика работ. После того как «Тагилдорстрой» пригрозил разрывом контракта с компанией, та активизировалась и пообещала, что до конца сентября ремонт будет полностью завершён. 30 сентября на объекте побывала специальная межведомственная комиссия по приёмке дорог. В ходе осмотра участка её члены выявили большое количество нарушений и назвали улицу худшей из всех дорог, отремонтированных в рамках национального проекта. Возле бордюров даже наблюдались большие дыры в асфальте, присыпанные осенней листвой. УСМ должен был в течение 10 дней устранить все замечания.

Напомним, 21 дорога общей протяжённостью 29,7 км в Нижнем Тагиле должна быть отремонтирована к середине октября. Потратят на это более полумиллиарда рублей. На все объекты уложат новую асфальтобетонную смесь, соответствующую всем требованиям «УралДорНИИ», и установят бордюры, способные простоять более 5 лет. Затем качество выполненных работ оценит саратовская компания «Инфраструктура», которая проводила анализ состояния тагильских улиц до начала реализации нацпроекта.