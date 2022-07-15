В Нижнем Тагиле вручили дипломы выпускникам филиала УрФУ

В Нижнем Тагиле накануне 158 выпускников Нижнетагильского технологического института (филиал) УрФУ получили дипломы. Торжественное событие состоялось в отеле Demidov Plaza, поздравили ребят глава города, директор института, руководители градообразующих предприятий, а также приглашённые музыканты и артисты.

Лучшим выпускникам, успешно проявившим себя в научной деятельности, спорте, творчестве, волонтерской деятельности были вручены благодарственные письма и подарки. Дипломы с отличием вручили 11 выпускникам, а значок «Отличник учёбы» — 10. Пятеро молодых людей отмечены благодарностями главы города. Представители ЕВРАЗ НТМК и «Уралвагонзавода» вручили вчерашним студентам, успешно прошедшим производственную практику, подарки. Тимофей Котюков признан лучшим выпускником УрФУ в 2022 году, сообщает пресс-служба мэрии.

«У вас сегодня знаменательный, торжественный день. Сегодня вы сделали свой первый шаг в профессиональной деятельности. Дальше вам идти самостоятельно. Необходимо развиваться, учиться и быть непросто профессионалами, но быть полезными обществу. Сегодня вы становитесь теми, кто будет создавать будущее, и это великая миссия. Мы вас учили, что вы должны быть создателями и что-то менять в нашей жизни к лучшему. Но самое главное – это идти и не сдаваться. Желаю вам успехов, здоровья, благополучия», — напутствовал выпускников директор института Владислав Потанин.

Глава города Владислав Пинаев выразил надежду на то, что сегодняшние выпускники будут развивать отечественные технологии, работать над программой импортозамещения на благо Нижнего Тагила и страны.