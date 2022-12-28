В Нижнем Тагиле врачи спасли двух пациентов с тяжелейшими переломами позвоночника

В Нижнем Тагиле нейрохирурги городской больницы № 1 Дмитрий Неволин, Кирилл Погребняк и Виталий Микишев в течение недели спасли жизнь двум пациентам с осложнёнными травмами позвоночника. В обоих случаях повреждения были сопряжены с риском для жизни, поскольку пострадавшие участки позвоночника находились близко к центрам головного и спинного мозга.

Как сообщили АН «Между строк» в департаменте информполитики Свердловской области, бригада врачей выполнила фиксацию перелома зубовидного отростка второго шейного позвонка и декомпрессию поясничного отдела позвоночника с устранением неврологических осложнений. Операции провели при помощи рентгенохирургической системы С-дуга — это современное оборудование появилось в больницах региона в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение».

«Наши специалисты проводят операцию по фиксации зубовидного отростка второго шейного позвонка по экстренным показаниям уже четвёртый раз. Это анатомически сложная операция, она проводилась по современным технологиям уровня федеральных центров. Второму пациенту в первые часы после полученной травмы выполнили подготовительную гормональную терапию, освободили канал спинного мозга от сдавливающих отломков, установили усиленную фиксирующую титановую конструкцию из четырёх винтов. Максимально быстро удалось провести декомпрессию спинного мозга и восстановить правильную ось позвоночника. В обоих случаях операцию проводили под контролем электронного оптического преобразователя С-дуга», — рассказал заведующий нейрохирургическим отделением ГБ № 1 Нижнего Тагила Дмитрий Неволин.

В послеоперационном периоде у пациентов наблюдается положительная динамика восстановления неврологических функций. Все интегрированные металлоконструкции располагаются корректно, смещений не выявлено.

«Наша больница — одно из немногих медицинских учреждений Свердловской области, где проводят операции на позвоночнике и спинном мозге по экстренным показаниям. Применяемые специалистами технологии оперативного лечения спинальных травм наращивают потенциал методик и практик школы нейрохирургов больницы, обеспечивают эффективную последующую реабилитацию пациентов», — отметил главный врач ГБ № 1 Александр Павловских.

Электронный оптический преобразователь — рентгенохирургическая система С-дуга является важнейшим элементом оснащения современных операционных. Нейрохирурги и травматологи ГБ № 1 оказывают специализированную медицинскую помощь с применением С-дуги широкого спектра клинического применения. В рамках программы «Развитие здравоохранения Свердловской области до 2027 года» и нацпроекта «Здравоохранение» технопарк ГБ № 1 Нижнего Тагила в текущем году пополнился вторым аппаратом типа С-дуга.