В Нижнем Тагиле врачи Демидовской больницы спасли жизнь пациенту с разрывом аневризмы брюшного отдела аорты

В Нижнем Тагиле врачи Демидовской больницы совместно с сосудистым хирургом екатеринбургской городской клинической больницы № 40 спасли 81-летнего мужчину, у которого произошёл разрыв аневризмы брюшного отдела аорты. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Свердловской области. Такой диагноз приводит к летальному исходу, если человеку в первые часы не оказать необходимую помощь и не провести экстренную операцию.

«Разрыв — основное осложнение аневризмы аорты. В большинстве случаев оно приводит к мгновенной смерти. Своевременное обращение пациента, быстрая диагностика и незамедлительная операция помогли сохранить ему жизнь. Состояние пациента удовлетворительное, самочувствие хорошее, кровоток полностью восстановлен», — отметил главный врач Демидовской больницы Сергей Овсянников.

На протяжении четырёх часов врачи восстанавливали кровоток по аорте с помощью синтетического нейлонового протеза, который соединил брюшную и бедренные артерии. Такие протезы аорты успешно приживаются и служат пациенту в течение всей жизни. На седьмые сутки после операции мужчину выписали домой под амбулаторное наблюдение врача-хирурга.

Отметим, что в прошлом году в рамках программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение» было закуплено 595 единиц медоборудования в региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения Свердловской области. На 2023 год на эти цели выделено 210,5 млн рублей.

«В наступившем году продолжается закупка лекарственных препаратов для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска. Запланировано переоснащение медицинским оборудованием двух региональных сосудистых центров и шести первичных сосудистых отделений. Эта работа приносит результат: во всех 94 муниципальных образованиях Свердловской области за 2022 год отмечено снижение смертности относительно 2021 года от 9 до 31%», — уточнил министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов.