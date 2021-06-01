В Нижнем Тагиле впервые пройдёт Зелёный Марафон от Сбербанка. Мероприятие объединит 180 городов

Сбербанк впервые проведёт Зелёный Марафон в Нижнем Тагиле. Это спортивный и социальный проект, который банк ежегодно организует по всей стране уже в девятый раз. В этом году Зелёный Марафон состоится 5 июня и будет посвящён Дню эколога и Всемирному дню защиты окружающей среды.

Мероприятие объединит 180 городов: в 60 из них марафон пройдёт очно в виде массового забега на дистанцию 4,2 км, а в других 120 муниципалитетах, в том числе в Нижнем Тагиле, — в онлайн-формате.

В субботу, 5 июня, жители и гости Нижнего Тагила с помощью одноимённого мобильного приложения смогут пробежать дистанцию больше километра в любом выбранном месте, а затем получить экологичный сувенир с символикой проекта на площадке Зелёного Марафона. Она будет работать возле КДК «Современник» (пр. Ленина, 25) с 11:00 до 16:00.

«Присоединиться к спортивному празднику могут все, независимо от возраста и уровня физической подготовки. Все километры, которые пробегут жители Нижнего Тагила, будут суммированы, и эквивалентная сумма (1 км = 1 рубль) — переведена Сбером в фонд “Вклад в будущее” на высадку деревьев по программе “Южный лесной пояс России”», — рассказал АН «Между строк» управляющий Свердловским отделением Сбербанка Владислав Шиленко.

Кроме того, в преддверии Зелёного Марафона сотрудники Сбера проведут в Нижнем Тагиле две экологические акции. На улице Карла Маркса был проведён субботник, а в пятницу, 4 июня, при участии администрации города и управляющего Свердловским отделением на территории экопарка «Муринские пруды» будут высажены 5 голубых елей.

Скачать мобильное приложение «Зелёный Марафон» можно по ссылке, а также в App Store и Google Play. Приложение «Зелёный Марафон» — это помощник по здоровому и экологичному образу жизни, где доступна регистрация на забег и полная информация о проекте. В приложении есть видео беговых упражнений, тренировочные планы для подготовки к марафону, беговые и экологические челленджи, возможность делиться в соцсетях и мессенджерах фотографиями, результатами пробежек и своими успехами. Участники могут конвертировать беговые достижения в бонусы и призы от сервисов экосистемы Сбера (СберЗдоровье, СберУслуги, СберЗвук). Приложение также включает трекер бега на основе карт 2ГИС с функцией отслеживания прогресса по GPS, акселерометру и гироскоп.

Как участвовать в онлайн-забеге?

1. Скачайте мобильное приложение «Зелёный Марафон» по ссылке или в App Store и Google Play.

2. Ожидайте появления суперчелленджа.

3. Пройдите суперчеллендж (подробные условия появятся в мобильном приложении).

4. Прибегайте на финишную точку в Нижнем Тагиле возле КДК «Современник» (ул. Ленина, 25). Сувениры будут выдаваться с 11.00 до 16.00.