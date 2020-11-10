В Нижнем Тагиле впервые пройдёт своп-фест по экологичному обмену ненужными вещами

В это воскресенье, 15 ноября, тагильчане смогут обменяться ненужными вещами, посетить лекции по экологии и мастер-классы по моде, а также послушать живую музыку. Своп-фест пройдёт в 18:00 в музее изобразительных искусств по адресу Уральская, 4.

Своп (англ. swap — «поменять, заменить») работает по принципу «отдай ненужное, возьми необходимое». На мероприятие участники приносят одежду, книги, игрушки и другие вещи, которые пылятся дома на полке. Каждый должен принести от одной до семи вещей.

«Производство одежды занимает второе место после нефтегазовой промышленности по уровню загрязнения окружающей среды отходами. Основная мысль свопа — это отказ от перепотребления и сокращение покупок в масс-маркете. Люди меняются вещами, чтобы помочь окружающей среде, дать ненужным вещам вторую жизнь», — говорит организатор своп-феста экоактивистка Екатерина Кукина.

Также на грядущем своп-фесте пройдёт мастер-класс «Делаем стильную экосумку за 15 минут». Желающие самостоятельно оформят нашивками и значками свой шопер. А в главном зале гости послушают тагильские музыкальные группы Lil Kurt, MintWalls и «Дубликаты», которые ранее назывались UFA.

Вход на своп для школьников — 50 рублей, для студентов и пенсионеров — 100 рублей, для взрослых — 150 рублей. При льготном посещении необходимо показать соответствующий документ.

На свопе действует предварительная регистрация. Из-за пандемии участники должны быть в медицинских масках.

Подробности можно узнать в группе «ВКонтакте» или по телефону 8-952-728-43-80.