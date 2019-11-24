В Нижнем Тагиле впервые прошёл форум для бизнес-леди

Можно ли разделить бизнес на мужской и женский, как успешно совмещать работу и семью и зачем выводить своё дело из тени? Ответы на эти и другие вопросы искали уралочки на первом в Нижнем Тагиле предпринимательском форуме «Женщина в бизнесе». Мероприятие прошло в центре «Мой бизнес» на этой неделе, в нём приняли участие порядка 50 действующих и будущих бизнес-леди из Тагила и других городов Горнозаводского округа. Сферы деятельности у них самые разные, но в основном это услуги: торговля военной одеждой, управление модельным или рекламным агентством, развитие психологического центра.

О том, как быть мамой и оставаться собой, гостьям центра рассказали управляющая СФК Bright Fit Ася Ситкова и тренер учреждения Вера Анциферова.

«В какой-то момент я поняла, что заблуждалась, когда думала, что семья — это и есть счастье. Счастье только тогда, когда то же счастье есть и внутри тебя, когда ты держишь его в своих руках. Делаешь своё дело и получаешь от него удовольствие. Если ты не знаешь, куда идти, нужно остановиться, закрыться и заняться собой: привести себя в порядок, заняться спортом, своей красотой, почувствовать себя через своё тело, внешность. Возможно, после этого ты посмотришь на себя и скажешь: "Теперь я знаю, куда двигаться". И тогда твои дети, семья будут двигаться в параллели и расти вместе с тобой, оставаться такими же успешными и счастливыми», — поделилась с форумчанками Ася Ситкова.

Многодетная мама-предприниматель Александра Шереметьева поведала участницам мероприятия о секретах тайм-менеджмента, Алёна Гончар и Ирина Пуць рассказали о преимуществах и подводных камнях семейного бизнеса. Также выступила председатель Комитета по развитию женского предпринимательства свердловского отделения «Опоры России» Анастасия Климина. Три самые активные форумчанки, задававшие интересные и актуальные вопросы, получили сертификаты в Bright Fit.

Единственным мужчиной-спикером стал глава центра Сергей Федореев. Он рассказал, какие микрозаймы и иные услуги предоставляются сегодня Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства и как они помогли женщинам реализовать свои самые смелые задумки. В частности, Сергей Федореев привёл в пример этнопарк под Нижним Тагилом «Ермаково городище». Его создательница Марина Ибрагимова взяла займ в фонде перед открытием уникальной поляны со скульптурами лесных духов, юртами и сторожевыми башнями. Деньги помогли ей к концу лета выполнить в парке большую часть работ, а также организовать само торжественное мероприятие.

«Прежде всего этот форум был организован для тех женщин, которые только планируют попробовать себя в бизнесе. И они смогли увидеть на примере других, уже опытных женщин-предпринимателей, как найти время, возможности и силы в себе для бизнеса. В последнее время женщины всё активнее начинают завоёвывать различные бизнес-сферы. Они свободно работают в режиме многозадачности, их мозг, как никакой другой, приспособлен для предпринимательства. Кроме того, если мужской бизнес — это чаще “ничего личного, только бизнес”, то женский — некие социальные истории с качественным сервисом. Это понимание клиента на том уровне, на котором мужчина не всегда способен его понять», — отметил руководитель представительства СОФПП в Горнозаводском округе Сергей Федореев.

Он рассказал, что фонд не только предоставляет микрозаймы, но также может выступить поручителем для получения банковского кредита на большие суммы, помочь с покупкой франшизы или, наоборот, упаковкой бизнеса в неё. Но всё же самым популярным инструментом поддержки по-прежнему остаются займы. В этом году организация практически догнала Сбербанк по количеству выданных уральцам кредитов.

В рамках форума в центре «Мой бизнес» организовали выставку-ярмарку работ пришедших на мероприятие рукодельниц. Женщины привезли сделанные собственными руками куклы, бижутерию, мягкие игрушки, декоративное мыло, магниты и расписные шарики на ёлку. Создательницей лучших работ была признана Алевтина Микрюкова из Кушвы. Ей подарили сертификат в «Рив Гош» и холдер для паспорта и карт с символикой центра «Мой бизнес».

В следующем году в Свердловской области впервые введут специальный налог для самозанятых. Сейчас налоги в размере 4–6% платят лишь жители Москвы, Московской и Калужской области, а также Республики Татарстан. Таким образом власти надеются убедить многих рукодельниц (а также кондитеров, парикмахеров на дому и так далее) заявить, наконец, о себе и вывести свой малый бизнес из тени.

«Государство видит, что потенциал развития женского предпринимательства стал выше, незанятых граждан среди женщин больше. Например, в Свердловской области процент женщин среди предпринимателей составляет уже 42%. Поэтому государство сейчас готово вкладываться в женщин-предпринимателей», — говорит глава центра «Мой бизнес» Сергей Федореев.

На форуме рукодельницам рассказали о возможностях и плюсах продвижения и продажи продукции в социальных сетях, в том числе в Instagram. Как оказалось, часть уралочек до сих пор использует для презентации своих поделок только выставки-ярмарки и вместо того, чтобы привлекать многотысячную аудиторию, продаёт изделия поштучно.

Напомним, центр «Мой бизнес» работает в Нижнем Тагиле с середины августа. Организация функционирует в рамках работы представительства Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства в округе. Теперь уральцам не нужно ехать в Екатеринбург за займом или консультацией по какой-либо узкой бизнес-теме. В одном месте они могут побеседовать с представителями центров кластерного развития, инноваций социальной сферы и Ural Franchising, а также с бизнес-омбудсменом. Недавно в центре «Мой бизнес» начал работать МФЦ для предпринимателей. Теперь здесь можно зарегистрировать юрлицо или ИП, оформить сделки с недвижимостью, а также получить лицензию на какой-либо вид деятельности.