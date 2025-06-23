В Нижнем Тагиле возрождается секция спортивного ориентирования

Спортивное ориентирование — вид спорта, в котором участники при помощи спортивной карты и компаса должны пройти неизвестную им трассу через контрольные пункты, расположенные на местности, в лесу или в парке. Результаты определяются по времени прохождения дистанции.

В Нижнем Тагиле спортивное ориентирование зародилось в феврале 1967 года в спортивном клубе «Полюс». Значительное развитие клуб получил в 70-80-е годы под руководством Валерия Бока, который в 1984 году преобразовал его в городскую станцию юных туристов. С 1973 года руководителем и тренером клуба стал Валерий Маркин, который работал с детьми и получил негласное прозвище «Патриарх спортивного ориентирования».

После смерти Валерия Маркина в августе 2022 года секция перешла на любительский уровень, остро встал вопрос нехватки тренеров, которых начали заменять методисты. Изменить положение в лучшую сторону вызвался известный тагильский предприниматель, руководитель компании «Антолл» Анатолий Толстов, который с 12 лет занимался спортивным ориентированием в клубе туристов «Полюс» и имеет звание «Мастер спорта».

«То, что дало мне ориентирование, осталось во мне до сих пор. Считаю, что именно спорт делает человека целеустремлённым, нацеленным на успех и победу. Именно благодаря спорту я научился не бояться проигрывать, а делать выводы и добиваться победы на следующих этапах», — рассказал редакции АН «Между строк» Анатолий Толстов.

После завершения профессиональной спортивной карьеры Анатолий Толстовстарался быть рядом с этим направлением: участвовал в соревнованиях, помогал спортсменам. Компания «Антолл» взяла шефство над секцией спортивного ориентирования Нижнего Тагила, помогала с экипировкой, транспортом, инвентарём, оплачивал поездки на сборы и соревнования. Позже Анатолий Толстов стал спонсором сборной Свердловской области и помогал развивать это направление уже на областном уровне.

«Принимать единственное верное решение в короткий промежуток времени в критической ситуации — это самое главное и в бизнесе, и в спортивном ориентировании. Многие мои знакомые, которые занимались со мной этим видом спорта, заняли высокие руководящие должности, стали предпринимателями и бизнесменами. Я считаю, что именно эта внутренняя самодисциплина помогла мне и моим товарищам добиться высот», — поделился Анатолий Толстов.

Для возрождения секции спортивного ориентирования необходимо было проделать большую работу. Набор новых тренеров вёлся два года: были отправлены запросы в федерации спортивного ориентирования не только по Свердловской области, но и по всей России. Анатолий Толстов даже был готов оплатить переезд и проживание специалистов из других городов, а также назначил зарплату новым тренерам из своих личных средств, всё для того, чтобы этот вид спорта в Нижнем Тагиле получил вторую жизнь. Время шло, а желающие так и не отзывались.

Тогда было принято решение искать тренеров среди студентов профильных направлений. Предприниматель обратился за помощью в Нижнетагильский социально-педагогический институт, где выступил перед студентами старших курсов. Он рассказал о преимуществах спортивного ориентирования и предложил пройти обучение, чтобы стать настоящими тренерами. Так в секции появились три молодых специалиста.

При поддержке администрации Нижнего Тагила, управления по физической культуре, спорту и молодежной политике, а также директора одной из школ города Анатолий Толстов открыл отделения спортивной секции в трёх районах города: ГГМ, Рудник им. III Интернационала и Центр. Для тренерского состава было проведено дополнительное обучение с предоставлением необходимых методических разработок, закуплено оборудование и набраны первые группы.

Были нарисованы карты новых локаций Нижнего Тагила. Места были выбраны не случайно. По словам предпринимателя, родители юных спортсменов часто задавались вопросом безопасности.

«Все места, где были нарисованы спортивные карты, обработаны от клещей, установлены ограждения, и родители могут не беспокоиться о своих детях, когда они занимаются в секции спортивного ориентирования», — добавил Анатолий Толстов.

С января 2025 года в Нижнем Тагиле работают пять спортивных секций в разных уголках города, на базе школ и в группах дополнительного образования. Сейчас в секциях по спортивному ориентированию занимаются более 100 тагильских школьников, и некоторые из них уже получили свои первые награды на городских соревнованиях.

«Спортивное ориентирование развивает у детей внимательность, логическое мышление, умение быстро принимать решения, физическую выносливость. Также у них расширяются знания о малой родине во время выездных занятий и соревнований. На тренировках мы учимся работать с картой, изучаем условные знаки, развиваем скорость и выносливость через беговые упражнения. Дети постарше иногда сами придумывают и ставят дистанции для младших», — рассказала АН «Между строк» тренер по спортивному ориентированию Александра Ахрамович.

С началом нового учебного года Анатолий Толстов планирует открытие ещё двух площадок для занятий, одна из которых появится в Дзержинском районе города. Также будет закуплено новое спортивное оборудование, снегоход и продолжится финансирование спортивных секций.