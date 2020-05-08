В Нижнем Тагиле возложили цветы к памятникам погибшим на фронтах Великой Отечественной войны

Накануне Дня Победы в Нижнем Тагиле прошёл ряд торжественный акций, в ходе которых представители мэрии, градообразующих предприятий и правоохранительных органов почтили память героев, погибших на фронтах Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, сообщает пресс-служба администрации города. В связи с текущей ситуацией по распространению коронавирусной инфекции все мероприятия проходили с соблюдением масочного режима.

Глава города Владислав Пинаев вместе с председателем городской думы Вадимом Раудштейном, депутатами Законодательного собрания Свердловской области Вячеславом Погудиным и Михаилом Ершовым возложили цветы к монументам тагильчанам, ушедшим на фронт с предприятий города.

Начались торжественные акции у памятника рабочим Высокогорского механического завода. Почти 300 его сотрудников не вернулись с фронта в родные цеха. Венки, украшенные траурными лентами, возложил глава города к подножию мемориалов рабочим Уралхимпласта, химического завода «Планта» и горнякам Высокогорского железного рудника.

«Сотни тысяч железнодорожников, горняков, химиков, строителей, учителей и медиков ушли защищать Родину с оружием в руках из Нижнего Тагила. В составе регулярных частей Красной армии сражались свыше 70 тысяч тагильчан. Почти каждый третий из них не вернулся с полей сражений. Они погибли, защищая Прибалтику, освобождая Белоруссию и Венгрию, штурмуя Берлин. Но память о них по сей день живёт на уральской земле. Вечная им память и слава!» — сказал Владислав Пинаев.

Побывал глава города и у памятника тагильчанам — Героям Советского Союза и полным кавалерам ордена Славы. Средства на его строительство собирали жители города во время благотворительной акции «Помнить о павших — дело чести живых». В течение нескольких месяцев предприятия, организации, индивидуальные предприниматели и частные лица перечислили почти 5 млн рублей на создание монумента, ставшего образом уважения к истории своего народа и своего рода данью признательности землякам, чьи фамилии увековечены на мемориальной доске скульптурной композиции.

Алые гвоздики — символ памяти о подвиге героев — украсили стелы мемориального комплекса музея боевой славы металлургов. К 75-летнему юбилею Победы сотрудники ЕВРАЗ НТМК реконструировали площадь перед монументом, заменили мраморную отделку тумбы Вечного огня, почистили после зимы памятник и нанесли на пилоны фамилии ещё четырёх сталеплавильщиков, прокатчиков и доменщиков, ушедших на фронт с предприятия. Установить имена и подтвердить документально боевой путь погибших тагильчан помогли сотрудникам музея НТМК бойцы поискового отряда «Соболь», торжественная церемония у мемориала была намечена на 9 Мая.

«Каждый год здесь проходили митинги, в которых принимали участие работники предприятия, ветераны, школьники и студенты. К сожалению, обстоятельства диктуют свои правила, собраться всем вместе в условиях самоизоляции нет возможности. Но выразить искреннюю признательность в этот святой для нашего народа день считаю необходимым. И как только мы вместе одержим ещё одну победу, праздничные мероприятия обязательно состоятся. А пока нужно использовать все возможные ресурсы, чтобы ещё раз низко поклониться тем, кого уже нет с нами, сказать спасибо ветеранам, рассказать детям о трагическом и великом периоде в истории страны», — сказал Владислав Пинаев.

Дань памяти погибшим металлургам сегодня выразили управляющий директор ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК Алексей Кушнарев, вице-президент, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов и председатель профкома ЕВРАЗ НТМК Владимир Радаев.

Глава города почтил память погибших на фронтах Великой Отечественной войны минутой молчания и пожелал всем тагильчанам, кто выжил, выстоял и победил, мирного неба над головой, здоровья и всего самого наилучшего.

«Пусть никогда не померкнет память о бессмертном подвиге советского народа, пусть 9 Мая объединяет всех нас, а подвиг поколения победителей служит нравственным ориентиром для нынешних поколений», — сказал мэр.

Сотрудники полиции Нижнетагильского гарнизона также возложили цветы к обелиску «Солдатам правопорядка» — в дань уважения к тем, кто погиб в годы войны, защищая Родину от врага. Первым с букетом красных гвоздик к мемориалу подошёл начальник Межмуниципального управления полковник Ибрагим Абдулкадыров, после него цветы возложили его заместители и руководители подразделений и служб Нижнетагильского гарнизона. В течение дня сотрудники управления внутренних дел идут к обелиску с цветами, отдавая дань уважения людям, не пощадившим себя во имя независимости родной страны.