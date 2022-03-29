В Нижнем Тагиле возле детского сада стая бродячих собак напала на воспитателя

В Нижнем Тагиле воспитателя детского сада № 191 на ГГМ покусала стая бродячих собак, когда женщина шла на работу, сообщает телекомпания «Телекон».

«Я пошла на работу около семи часов утра. Когда проходила мимо детской площадки, на меня напали четыре собаки. Я собак не боялась, но сейчас мне как-то некомфортно. Теперь я приобрела баллончик, хотя, может быть, он и не пригодится», — рассказала Елизавета Кузнецова телекомпании «Телекон».

После произошедшего женщина сразу обратилась в больницу, а после этого в полицию. Неравнодушные родители воспитанников детского сада, где работает Елизавета Кузнецова, в этот же день связались со службой отлова собак, и бездомных животных забрали. У женщины остались следы от укусов на ноге. От глубоких ран, по её словам, спасла толстая куртка.

Это не первый случай нападения бездомных животных на жителей Гальянки. Всего с начала года в Нижнем Тагиле отловлена 401 бродячая собака. Сейчас отловом животных занимается благотворительный фонд «Добрые руки», контракт с компанией заключён до 10 апреля этого года. Тагильчанам советуют обращаться непосредственно в компанию по отлову по телефону 8 (3435) 48-88-38.