В Нижнем Тагиле возле детского сада насмерть замёрз мужчина

Утром 25 января возле детсада № 207 в микрорайоне Муринские пруды был обнаружен труп мужчины. По словам очевидцев, тело нашли случайные прохожие, они же вызвали полицию. В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» АН «Между строк» пояснили, что личность погибшего была установлена.

«Личность его установлена сотрудниками отдела полиции № 20, выезжавшими на место происшествия. Это местный житель 1976 года рождения, проживающий в этом районе. Видимых признаков насильственной смерти не обнаружено», — уточнили в ведомстве.

По предварительной версии, смерть наступила в результате переохлаждения. По данному факту проводится проверка.