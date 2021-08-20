В Нижнем Тагиле возбудили дело против железнодорожника, подозреваемого во взятке в 300 тысяч рублей

Сотрудниками Линейного отдела МВД России на станции Нижний Тагил в апреле в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий выявлен мастер участка моторовагонного депо, подозреваемый в получении взяток, сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по УрФО.

Установлено, что железнодорожник в 2020 и 2021 годах получил около 300 тысяч рублей от представителей коммерческих транспортных организаций за совершение незаконных действий по исполнению договоров возмездного оказания услуг по погрузке, транспортировке и экипировке углём вагонов на одной из железнодорожных станций региона, силами и средствами, принадлежащими железной дороге.

Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждён ряд уголовных дел по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение лично должностным лицом взятки в виде денег за совершение незаконного действия, входящего в его служебные полномочия, в пользу взяткодателя). В совершении указанных преступлений подозревается бывший мастер участка производства одного из моторовагонных депо региона. Также уголовные дела по фактам дачи взяток по ч. 3 ст. 291 УК РФ возбуждены в отношении представителей коммерческих организаций.

Ведётся следствие, выполняется комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств уголовных дел, назначен ряд экспертиз.

С целью недопущения повторения подобных случаев в адрес руководства железной дороги готовится представление об устранении обстоятельств, способствующих совершению подобных преступлений, и усилении ведомственного контроля за работой подчинённых.