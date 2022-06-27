В Нижнем Тагиле восстановили в должности незаконно уволенного лидера профсоюза медработников

Незаконно уволенного зубного врача ГБ № 1 на Вагонке и председателя профсоюза медработников Татьяну Усатову восстановили в должности. 4 мая на итоговом заседании Дзержинский суд удовлетворил её иск к руководству медучреждения. Медик добилась выплаты недополученной заработной платы, моральной компенсации и восстановления на работе. Сейчас она продолжает принимать пациентов в зубном кабинете ЦГБ № 1.

«На суде присутствовал мой представитель, ему удалось доказать, что я была уволена незаконно. В итоге иск был удовлетворён, меня восстановили в должности зубного врача, я продолжаю быть председателем профсоюза медиков», — рассказала АН «Между строк» Татьяна Усатова.

По решению суда Городская больница № 1 должна была выплатить Татьяне Усатовой среднюю заработную плату за время вынужденного прогула в размере 19 тысяч рублей, а также недополученную заработную плату в размере 94 тысячи рублей и компенсацию морального вреда 10 тысяч рублей. По словам Усатовой, руководство больницы выплатило ей все назначенные судом суммы.

Напомним, летом 2021 года несколько десятков медиков ГБ № 1 написали письмо Владимиру Путину, в котором пожаловались на снижение зарплат и нехватку специалистов в учреждении. В свою очередь Минздрав заявил, что многие специалисты были трудоустроены временно как дополнительные силы для лечения пациентов с коронавирусом. Решение об увольнении некоторых сотрудников приняли в связи с окончанием работы ковидных отделений. Трудовой договор с Татьяной Усатовой был также расторгнут в связи с сокращением численности штата работников.

В судебных процедурах между медиком и горбольницей Министерство здравоохранения Свердловской области отказалось участвовать, сославшись на Трудовой кодекс РФ, по которому министерство как учредитель не имеет полномочий в разрешении трудовых споров. Однако в своём отзыве на исковое заявление представитель Минздрава согласился с доводами ГБ № 1 и просил отказать в исковых требованиях Татьяне Усатовой.

Также Татьяна Усатова планировала подать иск о клевете на информационный портал TagilCity.ru, но решила этого не делать. Как рассказала врач журналисту АН «Между строк», портал опубликовал непроверенную информацию, порочащую её честь и деловую репутацию. 8 февраля 2022 года на сайте вышла публикация с заголовком «Глава профсоюза тагильских медиков и её коллега незаконно получили 1,1 млн рублей зарплаты». Тогда журналисты TagilCity.ru ссылались на проверку ТФОМС и писали о том, что у зубного врача отсутствует сертификат на оказание медицинской помощи, но после Татьяна Усатова опровергла эту информацию в суде во время разбирательства с работодателем.