​​​​​​​В Нижнем Тагиле воспитаннику спортивно-патриотического клуба «Первый» вручили васильковый берет

В Нижнем Тагиле учредители региональной общественной организации патриотических клубов «Вымпел-Урал» и члены общественного совета при МУ МВД «Нижнетагильское» вручили васильковый берет 13-летнему воспитаннику спортивно-патриотического клуба «Первый» Богдану Затолочному. Отличительный символ ВПЦ «Вымпел» — васильковый берет — вручается курсантам клуба за высокие моральные и волевые качества, активное участие в работе клуба и после прохождения квалификационных испытаний.

Как рассказал АН «Между строк» отец юноши, Богдан с восьми лет занимался борьбой, а после окончания школы он планирует пойти служить в армию и мечтает попасть в спецназ. В спортивно-патриотический клуб «Первый» мальчик пришёл полгода назад.

«Событие значимое для нашей семьи, так как я военный пенсионер, жена и дочь тоже имеют военный билет. Мой сын мечтает служить в спецназе. Он очень горд своей наградой. В будущем ему это поможет в службе, если даже не выберет профессию военного», — прокомментировал отец мальчика.

На вручении награды присутствовал председатель общественного совета при МУ МВД «Нижнетагильское» и председатель Совета директоров ООО «Водоканал-НТ» Сергей Силяев, а также председатель правления РОО СО ВПК "Вымпел-Урал" Михаил Епанешников. Кроме них васильковый берет школьнику вручал вице-президент Ассоциации ветеранов группы специального назначение «В» «Вымпел-Урал» полковник ФСБ Павел Поляшев.

«Вы выбрали для себя очень достойное занятие, истинное мужское настоящее дело, а вы, девочки, выбрали истинно патриотическое направление. Надеюсь, что вы будете достойной сменой нас, ваших старших товарищей. Удачи!» — подчеркнул Сергей Силяев.

Отметим, в спортивно-патриотическом клубе «Первый» занимаются 250 ребят разных возрастов, из них васильковый берет носят 14 человек.