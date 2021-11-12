В Нижнем Тагиле воспитанники детской студии сняли фильм о Достоевском, в котором пообщались с потомком писателя

Воспитанники студии журналистики ГДДЮТ сняли фильм «Достоевский. 200 лет вместе!» (6+). В нём юные журналисты рассказывают о великом писателе и обсуждают с известными тагильчанами жизнь и творчество Фёдора Михайловича. Также в документальной работе руководитель детской студии взяла интервью у праправнука Достоевского.

Всю работу выполняли юнкоры детской студии «Галки». Она существует три года, в ней занимаются дети от 9 до 17 лет. Ребята снимают репортажи на разные темы, берут интервью. Всего в студии обучаются 45 детей. Проект о Достоевском начали снимать в феврале 2021 года.

«Идея снять фильм пришла в день смерти писателя, 9 февраля. Так как я сама очень люблю Достоевского, я заразила всех детей. Причём так совпало, что дети в школе тоже начали изучать “Преступление и наказание” (12+). И мы все вместе решили снять фильм об этом писателе», — рассказала руководитель студии Анна Ганжа.

В фильме снялись актёры Нижнетагильского драматического и Молодёжного театров, художественный руководитель драмтеатра Игорь Булыгин, автор и исполнитель песен, писатель Ярослав Климанов, настоятель храма в честь Воскресения Христова Андрей Брагин, чемпионка Паралимпийских игр по лыжным гонкам и биатлону Михалина Лысова, филолог Татьяна Козяр, священник Константин Корепанов, педагог-психолог Марина Уманская. Также своё интервью дал праправнук писателя Алексей Достоевский.

Фильм предоставила Анна Ганжа / «Достоевский. 200 лет вместе!»

«Это работа детей. Они сами искали информацию, через коллег мы нашли сотовые телефоны героев. Цель была такая — заинтересовать детей в чтении Достоевского, познакомить их с его творчеством», — сообщила Анна Ганжа.

В дальнейшем студия журналистики планирует передать флешки с фильмом в школы Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа. Руководитель студии надеется, что в будущем детскую киноработу будут показывать на уроках литературы и школьники смогут поближе познакомиться с творчеством Фёдора Михайловича Достоевского.

Лента также вышла в эфир на местных телеканалах «Телекон» и «Тагил-ТВ».