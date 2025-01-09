В Нижнем Тагиле воришка украл смартфон прямо с витрины магазина 

Вчера, 8 января, в Дзержинском районе Нижнего Тагила в магазине электроники «АТХ», расположенном на улице Вагоностроителей, молодой человек похитил смартфон прямо с витрины. Все действия злоумышленника были зафиксированы камерами видеонаблюдения.

Как видно на видео, опубликованном сообществом «Инцидент Нижний Тагил», перед совершением преступления мужчина предусмотрительно надел перчатки, чтобы избежать оставления отпечатков пальцев. Дождавшись момента, когда продавец отвлечётся, он открыл витрину и достал оттуда телефон. После чего убрал украденную вещь в карман куртки.

Сотрудник магазина электроники обратился с просьбой вернуть украденное добровольно, иначе будет подано заявление в полицию, что повлечёт за собой серьёзные последствия для преступника. Он выразил уверенность, что этот случай не является для этого человека первым, и предположил, что полиция уже знакома с ним, поэтому его поиски не составят большого труда.