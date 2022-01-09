В Нижнем Тагиле вор-рецидивист ударил по голове администратора алкомаркета краденой бутылкой спиртного (ВИДЕО)

Накануне в Нижнем Тагиле около 21:00 нетрезвый посетитель магазина алкогольной продукции на улице Ломоносова, 18 украл бутылку спиртного стоимостью 750 рублей. Ей же он ударил по голове 22-летнего администратора, который пытался остановить вора, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское».

Полицейские вместе с сотрудниками магазина просмотрели записи с камер наблюдения. На них администратор узнал своего обидчика. Им оказался хорошо знакомый оперативникам, ранее неоднократно судимый за кражи мужчина. В последний раз его осудили за кражу в 2021 году, он получил условный срок.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в его квартире на улице Газетной и доставили в отдел полиции для разбирательства. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 161 УК РФ (покушение на грабёж). Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.