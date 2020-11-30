В Нижнем Тагиле вор-рецидивист обокрал «даму сердца», когда та уснула на вокзале

К сотрудникам транспортной полиции обратилась женщина, которая пояснила, что на железнодорожном вокзале станции Смычка у неё похитили сотовый телефон. Как сообщает пресс-служба ведомства, со слов потерпевшей, за несколько часов до этого она познакомилась с мужчиной, с которым провела некоторое время в кафе на территории Тагилстроевского района, а потом он предложить скоротать время на железнодорожном вокзале станции Смычка.

«Находясь в здании вокзала, потерпевшая задремала и проснулась от того, что в 6 утра на телефоне сработал знакомый сигнал будильника. Правда, оказалось, что будильник звонит не из сумки, а из рук стремительно уходящего из здания вокзала нового знакомого», — говорят в полиции.

Кавалером оказался 26-летний житель Нижнего Тагила, ранее судимый 11 раз. Совершив кражу телефона, он сдал через некоторое время похищенное в ломбард, выручил 1200 рублей и потратил их на спиртное. В отношении подозреваемого в ЛО МВД России на станции Нижний Тагил возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем».