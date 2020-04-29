В Нижнем Тагиле волонтёры «Молодой гвардии» раздали 5000 масок за 1,5 часа

Сегодня, 29 апреля, в районе Привокзальной площади волонтёры «Молодой гвардии «Единой России» раздали тагильчанам 5 000 защитных масок. Мероприятие организовано в рамках всероссийской акции #МыВместе. Аналогичные акции прошли в Екатеринбурге, Верхней Пышме, Берёзовском и Первоуральске. По словам руководителя нижнетагильского отделения МГЕР Дмитрия Арды, вся партия была разобрана буквально за 1,5 часа.

«Желающих было действительно много, мы выдавали по 1–3 маски в одни руки», — говорит молодой человек.

Напомним, с 1 мая жители региона будут обязаны носить средства индивидуальной защиты в транспорте и закрытых помещениях. Об этом заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на совещании с полномочным представителем президента в УрФО Николаем Цукановым.

«Планируется, что акция будет идти три дня, но по необходимости она может быть продлена. Наша основная задача — помочь жителям Свердловской области обезопасить себя и обеспечить прохождение масочного режима», — отметил координатор по проектно-экспертной работе ОНФ, участник акции #МыВместе Игорь Русинов.

Чтобы стать добровольцем Регионального волонтёрского штаба по оказанию помощи населению в ситуации распространения коронавирусной инфекции, необходимо позвонить по телефону 8(953)820-01-23 или заполнить форму на сайте мывместе2020.рф.