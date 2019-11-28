В Нижнем Тагиле волонтёры-медики в 2020 году будут помогать с домашними делами ветеранам ВОВ

В Нижнем Тагиле 2020 год объявлен Годом памяти и славы, в связи с этим ветеранам Великой Отечественной войны волонтёры-медики будут помогать на дому и бесплатно проверят здоровье.

Соответствующее постановление появилось на сайте администрации города. В обязанности волонтёров входит уборка, колка дров, настройка телевидения, ремонт бытовой техники и обеспечение продуктами питания и лекарствами при необходимости. Кроме того, в 2020 году ветеранов будут сопровождать на мероприятия, посвящённые 75-летию Победы.

«У нас есть аттестованная группа волонтёров, которые на благотворительной основе помогают нам в организации городских мероприятий. Их более 200 человек, и именно они будут этим заниматься в течение года. Будет это работать так: на горячую линию смогут позвонить ветераны или их родственники и обратиться за помощью», — рассказал заместитель главы города по социальной политике Валерий Суров.

Напомним, президент Владимир Путин объявил 2020-й Годом памяти и славы в целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.