В Нижнем Тагиле военные поздравили 97-летнего ветерана с Днём Победы

В Нижнем Тагиле в преддверии Дня Победы, 5 мая, состоялся концерт под окнами 97-летнего ветерана Павла Чернобая, сообщает департамент информполитики региона.

Поздравление включало в себя торжественный марш, оркестровые музыкальные композиции «Уральская рябинушка» и «Три танкиста», а в завершение мероприятия ветерану вручили подарки.

«Очень приятно, что не забывают. Для нас День Победы — это главный праздник, главный день. Всё помню: и военную юность, и учёбу, и работу на заводе в послевоенные годы», — говорит Павел Чернобай.

Ветеран родился в 1925 году в деревне Боровлянка Тюменской области. Всю жизнь проработал на УВЗ. Воевал на Центральном, 2-м Украинском, 1-м Белорусском фронтах в составе 2-й танковой армии. Прошёл с боями до Восточной Пруссии. Награждён медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», орденом Отечественной войны II степени.