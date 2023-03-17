В Нижнем Тагиле военкомат начал требовать у частных компаний предоставить данные о всех работниках-мужчинах младше 50 лет

У частных компаний Нижнего Тагила военный комиссариат города запросил копии военных билетов всех сотрудников-мужчин в возрасте до 50 лет. Об этом АН «Между строк» сообщил сотрудник одной из строительных компании города.

«К нам пришёл директор и сказал, что надо тащить военники, поскольку в отдел кадров пришло письмо от военкомата. Они должны предоставить копии военных билетов всех сотрудников в возрасте до 50 лет, иначе компания получит штраф в размере 150 тысяч рублей», — сообщил собеседник редакции.

Отметим, что активность военных комиссариатов по всей России стала одной из главных тем в СМИ в начале этой недели, когда в разных регионах страны началось массовое вручение повесток якобы с целью призыва на военные сборы или актуализации данных. Не обошла эта тенденция и Свердловскую область.

Важно отметить, что в один из военкоматов региона на днях также поступила информация о наличии у жителя повести с пометкой «для отправки в зону проведения СВО». Позже в департаменте информполитики региона сообщили, что подобная повестка является фейком и не имеет ничего общего с реальной работой военкоматов Урала.

Напомним, что 14 марта 2023 года ситуацию с вручением повесток прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщивший, что ни о каком возобновлении частичной мобилизации или её второй волне речи не идёт, а проводимые мероприятия — обычная ежегодная практика.

Частичная мобилизация в России началась 21 сентября 2022 года. 28 октября министр обороны страны Сергей Шойгу заявил о её завершении, однако никого указа о завершении мобилизации так и не было подписано.