В Нижнем Тагиле водолазы перед купальным сезоном начали очищать дно водоёмов от мусора

Тагильские водолазы Центра защиты населения Нижнего Тагила перед началом купального сезона начали обследовать и очищать от мусора дно городских водоёмов. Помимо этого, спасатели расчищают пляжи и береговые линии.

«В целях профилактики травматизма и обеспечения безопасности людей на воде водолазы освобождают береговую линию и дно пляжей от опасного мусора», — написали в своём Instagram спасатели.

Работы ведутся в районе пляжа рядом с гостиницей «Демидов Плаза», на Выйском пруду, а также в парках «Народный» и им. Бондина в соответствии с постановлением городской администрации.