В Нижнем Тагиле водолазы очистят городские водоёмы от прошлогоднего мусора  

Водолазы Центра защиты населения Нижнего Тагила начали очистку дна городских водоёмов. Такие работы спасатели проводят ежегодно в преддверии пляжного сезона. Как рассказали в пресс-службе мэрии, сегодня, 17 мая, уже обследовали Тагильский пруд возле отеля Demidov Plaza, далее работы пройдут на Выйском, Муринских прудах, а также на реке Тагил в районе парка «Народный».

«Водолазы опускаются на глубину до двух метров. Исследуют территорию способом прощупывания и осмотра. Лёгкие предметы собирают в корзины и поднимают наверх. Для тяжёлых предметов используются подъёмные сооружения», — рассказал директор Центра защиты населения Сергей Копёркин.

Спасатели отмечают, что год от года количество опасного мусора в водоёмах не убавляется. К берегу прибиваются выброшенные бутылки и банки, арматура, ржавые куски железа, доски с гвоздями, автомобильные покрышки и многое другое. Извлечение мусора со дна прудов проводится для предупреждения травм в местах массового отдыха тагильчан.

В Центре защиты населения города также сообщили, что после очистки дна на водоёмах установят буйки. Так будет обозначена безопасная для купания территория, на которую запрещено заплывать судам.

Профилактические мероприятия в прибрежных зонах продолжатся в течение всего лета. В жаркий сезон спасатели будут чистить дно каждое утро, а днём дежурить на постах и патрулировать акваторию пруда на специально оборудованном катере.